百萬YTR千千搭機返台「畫面晃到模糊」 網驚：真的會嚇哭
中颱「山陀兒」逼近台灣，全台恐強風豪雨，陸海空交通更是受到影響。百萬網紅千千昨（1）日恰巧搭飛機返台，在飛機上突然遇見氣流打亂飛機航行，她嚇得錄下驚險畫面，引發網友熱議！
千千昨晚正好搭機返台，不料卻在飛機航行時遇到亂流，她嚇得將畫面錄下來。影片中，只見椅子搖晃、畫面一度模糊，飛機上許多旅客也紛紛發出害怕的尖叫聲。
影片一出，網友們紛紛留言直喊：「這真的超可怕！！！」、「超閃尿的...」、「餐盤要收起來不然撞到會痛」、「有遇過...真的會嚇哭....」、「為什麼千千的飛機比較刺激？！））誤」、「萬幸平安到達」、「所以我很怕坐飛機」。
更多推薦
▪吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福掀起大陸網友熱議
▪沒被藍心湄挑中！Ozone的他當場變臉臭爆了
▪胡瓜助他回娘家！董至成認了背叛「綜藝大集合」
▪曾締造首播最高紀錄 「最後生還者2」艾比正式現身
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言