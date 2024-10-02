百萬YTR千千搭機返台「畫面晃到模糊」 網驚：真的會嚇哭

中颱「山陀兒」逼近台灣，全台恐強風豪雨，陸海空交通更是受到影響。百萬網紅千千昨（1）日恰巧搭飛機返台，在飛機上突然遇見氣流打亂飛機航行，她嚇得錄下驚險畫面，引發網友熱議！

千千昨晚正好搭機返台，不料卻在飛機航行時遇到亂流，她嚇得將畫面錄下來。影片中，只見椅子搖晃、畫面一度模糊，飛機上許多旅客也紛紛發出害怕的尖叫聲。

影片一出，網友們紛紛留言直喊：「這真的超可怕！！！」、「超閃尿的...」、「餐盤要收起來不然撞到會痛」、「有遇過...真的會嚇哭....」、「為什麼千千的飛機比較刺激？！））誤」、「萬幸平安到達」、「所以我很怕坐飛機」。

商品推薦