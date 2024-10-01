強颱山陀兒襲台！男星奔超市驚見「1畫面」笑：都市傳說是真的

颱風山陀兒已轉為強颱，多個縣市昨（30）日陸續宣布放颱風假。對此，金鐘男星李程彬昨天晚間也到超市採買，不料卻發現蔬菜區已被搶購一空，看到一景象還笑喊：「都市傳說是真的！」

許多民眾昨天擔心這次颱風來家中食物不夠，紛紛湧入超市採買。李程彬昨天也前往超市採買，卻看到蔬菜貨架上全部被搶購一空，只剩下幾包紅蘿蔔，讓他忍不住笑說：「看來寧願餓死也不吃胡蘿蔔的都市傳說是真的。」

發文一出，網友們紛紛認同並留言說：「紅蘿蔔根本邪魔歪道」、「到底誰會愛吃它」、「紅蘿蔔真的很臭」、「再去看冷凍區還會有一堆三色豆」；不過也有另外一派網友認為紅蘿蔔好吃：「我愛紅蘿蔔炒蛋」、「紅蘿蔔燉肉超好吃的 」。

山陀兒目前為強烈颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，氣象署表示，強颱山陀兒今天凌晨2時在鵝鑾鼻南南西方約170公里的海面上，未來以每小時4轉7公里緩慢向北北西轉北北東進行，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，預計今天颱風中心逐漸北轉朝南部近海移動，明天再轉東北朝南部陸地接近。

颱風山陀兒襲台，金鐘男星李程彬昨天晚間也到超市採買。 圖／摘自threads

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