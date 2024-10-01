吳淡如買陸股ETF虧3年「幾天內轉虧為盈」 笑喊：人算比不上天算

知名作家、主持人吳淡如常在社群平台分享投資理財心得。近來大陸股市暴漲，她則開心分享自己虧了3年的ETF（指數股票型基金）終於轉虧為盈，笑說：「人算不如天算」

吳淡如昨天先是在臉書慶祝線上課程擁有好成績，接著便稱非常喜歡現在的生活，「人到中年，真的只能讓自己做一些會感覺到高興的事情。只要你做開心的事情，上天都不會太虧待你，這是一舉兩得，我這麼相信。」不過卻也提起臉書上冒用她名義的詐騙集團，無論怎麼檢舉都還是存在，反而是自己26萬粉絲專業消失，猜測應該是被詐騙集團檢舉成功或是被AI誤判禁足了，「要管理一個元宇宙的公司還真不容易。」

話鋒一轉，吳淡如則提到自己進來的理財心得，表示上周因大陸股市上漲，「我那些虧了3年的陸股ETF，每月仍然持續小額購買，我也真有耐心，竟然在幾天之內轉虧為盈。」最後忍不住笑說：「金融世界很詭譎，人算還真的比不上天算，或者說是計劃經濟的有力運作，祝大家星期一快樂。」

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