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胡瓜助他回娘家！董至成認了背叛「綜藝大集合」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
董至成開心重回本土綜藝行列。圖／讀者提供
董至成開心重回本土綜藝行列。圖／讀者提供

董至成今天出席精品行李箱活動，感謝「綜藝大集合」願意讓他回娘家，不計前嫌原諒他當年背叛離開。他對於能跟胡瓜、楊繡惠等老朋友再次合作，內心相當感恩。

和胡瓜合作多年，董至成說兩人的默契已經到了一個眼神、一個動作就知道下一步要怎麼接。只是現在體力大不如前，在高難度遊戲中只能負責搞笑或是參與比較趣味型的簡單競賽。

「當初是我背叛了，大陸去拍戲，所以我很感謝他們，明明看到我離開了，但仍然願意不計前嫌，歡迎我再回來。」董至成非常感動，感謝製作人和製作公司先拋出橄欖枝，提議既然他都在台灣，有空就來節目玩一玩。董至成當然馬上同意，畢竟雙方認識20多年，早已情同家人。

當然他沒忘了禮數，很快就跟胡瓜碰面，希望取得胡瓜同意，怕屆時雙方在節目碰面尷尬。「所以後來我就去胡瓜聊天，他說很歡迎啊！他覺得只要把節目做好，因為現在節目觀眾流失率很高，很多年輕人根本都不愛看電視，我自己在做電視，連我兒子也不看了，回家就先開電腦」。

他現在也會出沒在「綜藝新時代」，跟著一起到鄰近國家出外景，大家都對他的回歸表示歡迎，更讓董至成覺得要加倍努力。

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