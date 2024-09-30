古巨基「聽力剩一半」 無預警宣布退出節目！

香港男星古巨基自1994年踏入樂壇後，曾推出大碟超過35張，估計他至今已奪得近400個男歌手及音樂上的獎項。昨（29）日他卻突然露自己身體出狀況，並決定退出大陸綜藝節目《我們的歌》，引發大陸網友譁然！

古巨基昨天一早在微博發文，表示26日在洗澡時，突然右耳刺痛、聽覺模糊，不料隔天醒來狀況依舊沒改善，就醫診斷後醫生判斷是因感染病毒所引起的急性中耳炎，當時聽力只剩一半。醫生建議用藥外還必需休養，但就醫當天傍晚他得飛上海準備節目彩排、演唱，醫生則告訴他這對耳朵會有危害的風險。

古巨基最終仍決定與太太前往上海，便開始節目彩排。他當時在現場戴耳機彩排約1小時，不料回到飯店後，右耳卻出現疼痛、耳鳴、暈眩等感覺，聽力甚至比前幾天更弱。

對此，古巨基昨天一早在微博發文向劇組道歉，「為大家帶來了各種不便，並感謝大家的諒解」，他懊悔在這個狀況下，除了沒有把握作正常表演外，還有擔心長遠創傷留下後遺症的風險。最後，他則宣布向《我們的歌》劇組提出退出節目的請求，以免影響節目的線上直播；他也公開向歌迷粉絲們道歉，「期待我盡快康復，能再次為大家帶來我的音樂和舞台」。

古巨基因急性中耳炎導致聽力剩一半。圖/摘自微博

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