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《戲說台灣》女星罹癌「切子宮卵巢」 突減重12kg洩近況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
彭曉彤透露近況。 圖/摘自臉書
彭曉彤透露近況。 圖/摘自臉書

演出「麻辣鮮師」、「戲說台灣」女星彭曉彤，歷經子宮頸癌，經過38次放療化療，且開刀切除子宮、卵巢及部分骨盆的淋巴，日前她坦言因為內分泌受影響而暴肥18公斤，近來開心分享減重成果。

彭曉彤2017年因為罹癌導致身材走樣，一度胖到連走路都會喘，期間曾嘗試利用節食方式減肥，「不只沒瘦，還害免疫力下降」。她後來決心戒掉澱粉以及糖分，終於在4個多月成功減重，體重從65公斤降到53公斤，雖然常常又餓又累，但對於成果則相當滿意。

近況一出，網友們紛紛留言替她加油打氣：「哇～姐姐太厲害了」、「真是辛苦了，健康還是最重要的喔」、「意志力是最難的，妳完成了。沒啥難事難得了妳，替妳驕傲開心」、「和戲說感覺不一樣了，回到麻辣時期」。

彭曉彤透露近況。 圖/摘自臉書
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彭曉彤透露近況。 圖/摘自臉書
彭曉彤透露近況。 圖/摘自臉書

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