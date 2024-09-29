徐少強與妻共赴黃泉！五子女悲痛決定「合辦追悼會」
香港武打巨星徐少強9月初因食道病逝北京，享壽73歲。他的第三任妻子在為丈夫處理後事期間，勞累過度心臟病發，追隨徐少強而去。徐少強的5名子女28日發佈訃聞，決定為父母合辦追悼會，將於10月5日在紅磡世界殯儀館以佛教儀式送父母最後一程。
徐少強一生傳奇，情史和他的演藝作品一樣精采。他有過3段婚姻，25歲時與娶回圈外女友張小鳳，第一段婚姻僅維持4年。他後來與第二任妻子何淑寬生下長子徐亦東，但婚後不到2年他就出軌，劈腿年僅15歲的雪梨。
雪梨為愛奮不顧身，堅持為大她15歲的徐少強生了一兒一女，但直到孩子出世，徐少強都沒給雪梨名分。多情的徐少強最後和第3任陸籍妻子共度晚年，夫妻倆差了30歲，也生下一對兒女。
徐少強走後，家人為他和妻子在9月21日於橫店舉辦追思會。而徐少強多數老友都在香港，所以為了體貼親友和粉絲，家人決定舉辦追悼會，並希望親友不要送花籃，將這份心意捐助給有需要的人。
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