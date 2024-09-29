王子邱勝翊遭冒名詐騙女粉拍戲 火速呼籲「別上當」！
「王子」邱勝翊上周剛結束舞台劇「男言之隱」台北場的演出，隨即合體棒棒堂Lollipop，準備錄製實境節目「來吧！哪裡怕」，但近日他與經紀公司卻發現遭人假冒員工身分，對粉絲進行拍片詐騙，為防粉絲受騙，王子火速在社群發出公告，並透過經紀公司呼籲粉絲「不要相信來路不明的訊息」。
王子演出舞台劇期間，受到廣大粉絲熱情應援支持，天天安排自助餐、飲料、水果等食物餵食，劇組演員開心直呼：「有王子真好！」但最近王子及經紀公司卻發現有粉絲被不肖人士詐騙，有名男子假冒經紀公司喜鵲娛樂員工，向粉絲提供和王子邱勝翊合作拍戲的訊息進行詐騙，以拍攝電視劇或電影為由約騙粉絲見面，也收到來信有冒用王子名義關於金錢及感情的詐騙事件。
得知消息後，王子第一時間在社群發出公告，並透過經紀公司喜鵲娛樂回應：「公司藝人的工作及活動消息，均會在喜鵲娛樂官方社群公告，請大家不要相信來路不明的訊息。」
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