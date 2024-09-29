70歲成龍拍片到一半「被勒暈癱軟」 曝堅持不用替身原因

70歲的成龍至今還在拍攝動作片，目前正忙在宣傳新電影「熊貓計畫」，官方也釋出一些花絮片段，其中一場他被勒住脖子的畫面，拍攝時一度短暫失去意識，好再很快就恢復，不過已嚇壞一旁的工作人員。

從影片中可以看到成龍一開始有先教對手演員，如何做勒鎖喉的動作，結果正式拍攝時，成龍被勒住後，突然失去意識，整個人癱軟下去，一旁工作人員趕緊衝上前扶住，過了幾秒成龍就恢復正常，還問面前的工作人員「幹什麼」，工作人員告訴他「大哥剛暈了」，他顯然也很疑惑，不過接著就說沒事，應該是自己剛憋氣造成的來安撫大家，怕工作人員要找替身上場。

成龍也透露自己拍武打動作片幾十年來，一直堅持盡量自己親身上陣，不找替身，如果都用替身，他會覺得很慚愧，總之，在自己可以打的時候，就是要做好自己的事。

成龍拍片時不慎被勒暈。 圖／擷自微博

成龍拍片時不慎被勒暈。 圖／擷自微博

成龍拍片時不慎被勒暈。 圖／擷自微博

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