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7年前遭徐乃麟飆罵！唐從聖挨酸「徹底失去舞台」 親回應曝破紀錄近況

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
唐從聖。 圖／擷自臉書
唐從聖。 圖／擷自臉書

楊繡惠控訴徐乃麟在節目上辱罵她賤，這場風波引發正反兩派網友熱議，而2017年唐從聖同樣在節目中因為吐槽徐乃麟「輸不起」，遭到對方飆髒話大罵，事後徐乃麟公開認錯向唐從聖道歉，如今有網友認為唐從聖從上次事件後就「徹底失去舞台」，因此他特地發文曝近況。

唐從聖發文澄清「其實我一直在各種不同的舞台上持續的表演中」，堅持努力的工作和創作，目前他除了廣告、代言、活動、演講沒停過之外，還有不少舞台劇的演出，今年更是破了台灣劇場界的紀錄，「輪番演出六個台灣主流的商業劇團，總共七部類型各不相同的舞台劇，將近80場，全部都是擔綱男主角的重責大任。」

最後，唐從聖也提醒大家「生活都不容易，我們的社會需要少一點世俗的紛爭，多一些真心的歡愉，劇場是一個充滿魔幻色彩的奇妙世界，有空來體驗一下我的舞台吧！」

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