7年前遭徐乃麟飆罵！唐從聖挨酸「徹底失去舞台」 親回應曝破紀錄近況
楊繡惠控訴徐乃麟在節目上辱罵她賤，這場風波引發正反兩派網友熱議，而2017年唐從聖同樣在節目中因為吐槽徐乃麟「輸不起」，遭到對方飆髒話大罵，事後徐乃麟公開認錯向唐從聖道歉，如今有網友認為唐從聖從上次事件後就「徹底失去舞台」，因此他特地發文曝近況。
唐從聖發文澄清「其實我一直在各種不同的舞台上持續的表演中」，堅持努力的工作和創作，目前他除了廣告、代言、活動、演講沒停過之外，還有不少舞台劇的演出，今年更是破了台灣劇場界的紀錄，「輪番演出六個台灣主流的商業劇團，總共七部類型各不相同的舞台劇，將近80場，全部都是擔綱男主角的重責大任。」
最後，唐從聖也提醒大家「生活都不容易，我們的社會需要少一點世俗的紛爭，多一些真心的歡愉，劇場是一個充滿魔幻色彩的奇妙世界，有空來體驗一下我的舞台吧！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言