林志玲與AKIRA爸媽真實互動超感人 曬心意感動破萬網友

林志玲與日籍老公AKIRA結婚後，雖然淡出演藝圈，將生活重心放在家庭、慈善事業，而她推出的「志玲姊姊慈善年曆」邁入15年，今年他依然沒缺席。而值得一提的是，林志玲今年還特別將公公親手繪製的圖片融入慈善年曆中，讓公婆看了成品後又驚又喜。

林志玲在臉書秀出美麗的露肩照，並說：「我的公公會不定期寄來親自手繪的明信片，這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案，也蘊含著溫暖的深意」。而每年都會發行公益月曆的林志玲，今年的月曆當中也把公公的手繪圖巧妙的結合在其中，她表示，當公公、婆婆看到印刷成冊的年曆時，充滿了感動和驚喜。

林志玲也感性表示，「今天是公婆結婚週年紀念，結婚週年快樂，我的公公會不定期寄來親自手繪的明信片，這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案，也蘊含著溫暖的深意」，2025年志玲姊姊慈善年曆的主題為「溫柔而堅定」，以雙封面不同的造型展現志玲姊姊溫柔又堅定的力量，林志玲表示，其實每個人，可能都有許多不同的面向，脆弱的時候也能同時擁有堅強，溫柔而堅定，優雅又強韌。面對並接受自己的每個樣子，可以如和煦陽光般散播溫暖，也能有鋼鐵意志的力量縱情一躍，因為，溫柔就是最強大的力量。

林志玲秀出美肩。圖／摘自臉書 林志玲公公親手繪製的明信片。圖／摘自臉書

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