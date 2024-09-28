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TRASH頤原娶回8點檔絕美女星 被爆一家四口好甜

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
TRASH吉他手林頤原(右)跟葉芸希登記結婚。圖／摘自IG
TRASH吉他手林頤原(右)跟葉芸希登記結婚。圖／摘自IG

TRASH吉他手林頤原、也是演員林哲熹哥哥，日前被本報獨家報導將在本月底跟8點檔演員女友葉芸希登記結婚，小倆口於27日登記結婚，圈內好友柯朋宇、茄子蛋吉他手阿德等等到場見證幸福時刻。

頤原昨晚在IG分享跟葉芸希前往戶政事務所登記，雙方正式成為夫妻，發文表示：「終於走到這一天，過去想像中的畫面，我會用盡一切，成為妳的盔甲，因為你是一切的原因，我結婚了，希望大家都能找到屬於自己的幸福。」但不久後就刪文，讓人滿滿問號。

好友柯朋宇也在昨晚分享見證好友喜事的心情，表示雖然是甜蜜的大日子，但相處依舊非常日常，「就和他們共度的11年時光一樣，如此自在、自然，也早就已經是如同家人般親密的存在，很開心從去年的求婚，終於等到今天的登記」，他也說從大學自畢業出社會之後，大家依然緊密維繫情感，是他一直到今天都感到慶幸和幸運的事情，並祝福頤原一家四口開心順心，遭疑夫婦有喜，但其實是指頤原跟老婆葉芸希養的2隻愛貓。

而頤原日前在演唱會記者會上坦承有喜，「我想搭上這個幸福的末班車，但沒有先有後婚」，會不會想追隨阿夜腳步升格當爸？他笑：「還沒，我們有兩隻貓，目前就先登記。」

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TRASH吉他手林頤原(後排左)跟葉芸希(中排左)在一票好友見證下登記結婚。圖／摘自IG
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