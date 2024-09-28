楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤 網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

中信兄弟隊上周末在大巨蛋為周思齊舉辦引退活動，2天共吸引8萬球迷進場，還邀請多位傳奇球星到場見證。不料前職棒球員陳致遠在個人臉書曬出過往影片懷念，引發大批球迷開嗆；而過往黑歷史也再度被挖出來。

2024-09-27 22:05