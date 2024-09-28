楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤 網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換
女星楊繡惠日前透露遭綜藝大哥在節目上罵賤，事後證實為《天才衝衝衝》主持人乃哥（徐乃麟），但雙方就「節目效果」、「個人感受不同」回應你來我往，成台灣演藝圈近期熱門話題，風波至今未平。
而《天才衝衝衝》26日於官方臉書發聲明表示錄影當日雙方都相當敬業，氣氛歡樂，「沒有刻意辱罵的狀況」，隨後則輝恢復平常宣傳模式，分享節目片段，不過仍有網友不滿喊「抵制不看 換主持人」，臉書小編也直球回應「換主持人你就不抵制，還每週收看嗎？」、「決定不換主持人了，抱歉」。
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