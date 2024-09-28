「哈利波特」麥教授去世享壽89歲 兒悲痛曝最後時光

曾在「哈利波特」飾演麥教授，並曾獲奧斯卡影后的瑪姬史密斯驚傳去世，享壽89歲，她的家人也證實此事，「我們非常悲痛」。

根據「BBC」報導，她的兒子托比、克里斯對外發布聲明，「9月27日星期五，她今天清晨在醫院安詳地去世了。 她是一個非常低調的人，最後她和朋友和家人在一起。 她留下了兩個兒子和五個深愛的孫子孫女，他們因為失去非凡的母親和祖母而悲傷」。

「我們想藉此機會，感謝切爾西和威斯敏斯特醫院的優秀工作人員，感謝他們在她最後的日子裡給予的照顧與無私的照顧」，感謝外界關心，並希望能給予家人私密空間。

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