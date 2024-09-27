楊繡惠哭訴被罵賤！徐乃麟喊「有錯道歉100次都行」：不要硬栽贓

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
楊繡惠日前發文指控上節目遭綜藝大哥罵賤，事後證實是徐乃麟，她備受委屈並決定從此不上該節目，還開直播哭訴委屈。 圖/摘自臉書
楊繡惠日前發文指控上節目遭綜藝大哥罵賤，事後證實是徐乃麟，她備受委屈並決定從此不上該節目，還開直播哭訴委屈。 圖/摘自臉書

楊繡惠日前發文指控上節目遭綜藝大哥罵賤，事後證實是徐乃麟，她備受委屈並決定從此不上該節目，還開直播哭訴委屈，「天才衝衝衝」製作單位也緊急調節目畫面查明真相。對此，徐乃麟昨天則出面稱只是開玩笑、做節目效果，今（27）日他受訪時則直言，若自己有錯，願意道歉「10次、100次都可以」，但若沒錯「不要硬栽贓在我頭上」。

據《壹蘋新聞網》報導，徐乃麟今天早上受訪時又再次回應，若有錯的話會道歉，「當初唐從聖的事情，我就道歉，逢人就說這件事是我的錯。」談及楊繡惠事件，他則表示：「我從頭到尾都沒有罵她，也沒有指著她鼻子罵她，那只是玩遊戲脫口而出的一句玩笑話，製作單位昨天也發聲明澄清，但她這樣就是在栽贓我。」最後，他強調若自己有錯，道歉10次、100次都可以，「但是如果我沒有做錯，不要硬栽贓在我頭上。」

昨天製作節目特地調出當天的錄影畫面，並在臉書發文表示：「經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況」。

此外，徐乃麟昨天出面還原當時情況，「因為大家都不知道當天錄影的內容及情形，我自己都請製作單位把當天的錄影畫面調出來了，我也仔細看了，單元內容是急中生智ㄅㄆㄇ剛好抽到了ㄐ這個音，而有三位來賓一起做答而楊（繡惠）為其中一人，有一位說劍龍有一位說踢毽子，楊時間到了答不出來，楊才反應過來說『對 賤賤賤』我在旁補了一句『妳很賤的賤』，我怕她誤會我特別還又轉了一下狠劍的劍，就僅僅如此，唉，跟（根）本不是這麼一回事。」

昨天深夜，楊繡惠則是曝光與記者的私訊對話，並透露事發當天下節目後與母親的對話，還向爸媽喊話：「不要再為我擔心了」。她也強調徐乃麟不需要向她道歉，「我沒有要他跟我道歉，真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起」。

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