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陳致遠《八尺門》演棒球教練！媒體人看傻轟：他不配參加金鐘獎

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。 圖/報系資料照、摘自黃揚明（剝雞）臉書
陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。 圖/報系資料照、摘自黃揚明（剝雞）臉書

中信兄弟隊上周末在大巨蛋為周思齊舉辦引退活動，2天共吸引8萬球迷進場，還邀請多位傳奇球星到場見證。不料前職棒球員陳致遠在個人臉書曬出過往影片懷念，引發大批球迷開嗆；而過往黑歷史也再度被挖出來。對此，媒體人黃揚明昨（26）日談起陳致遠，直言相當不解今年入圍金鐘獎的「八尺門的辯護人」，片中竟邀陳致遠客串學校棒球教練，呼籲金鐘獎別邀請他參加，因為「他不配」。

黃揚明昨天在談起陳致遠近日的風波，透露陳致遠先前客串「八尺門的辯護人」擔任棒球教練角色，而這部年度大作正巧入圍今年金鐘獎16項獎項。

黃揚明直言，起先看到熟悉身影時還不確定是否看錯，但看了片尾名單才確定陳致遠真的有客串演出，「我滿腦子問號，為什麼這劇組居然找來一個曾參與毀滅台灣職棒運動的打假球球員來飾演棒球教練？」這讓黃揚明氣憤表示：「最近他的無恥言論引發社會討論後，是不是也該讓演藝圈知道，找打假球的人演戲，也請不要扯上棒球，好嗎？」

最後，黃揚明更「卑微請求」，呼籲金鐘獎單位至少別邀請陳致遠參加頒獎典禮，「他不配」。

日前周思齊舉辦退休儀式，陳致遠便在臉書PO影片懷念過去，慘遭炎上。有網友則挖出過去陳致遠的黑歷史，像是過去陳致遠打假球被檢察官痛批「極度貪婪」、三度創業三度失敗、被控欠錢、2年前參加娛樂節目《炎上》竟脫口說出：「我以為我是來罵彭政閔的」。

陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。媒體人黃揚明呼籲金鐘獎別邀請他參加，因為「他不配」。圖/摘自黃揚明（剝雞）臉書
陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。媒體人黃揚明呼籲金鐘獎別邀請他參加，因為「他不配」。圖/摘自黃揚明（剝雞）臉書

陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。媒體人黃揚明呼籲金鐘獎別邀請他參加，因為「他不配」。圖/摘自黃揚明（剝雞）臉書
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陳致遠客串金鐘獎入圍16項獎項的大作《八尺門的辯護人》。媒體人黃揚明呼籲金鐘獎別邀請他參加，因為「他不配」。圖/摘自黃揚明（剝雞）臉書
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