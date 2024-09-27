依依離婚挨轟「不愛小孩、公主病」 直播暴哭洩心聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
依依昨天突然開直播回應網友的惡評。圖/摘自臉書
依依昨天突然開直播回應網友的惡評。圖/摘自臉書

最美雙胞胎女星「依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）去年底宣布離婚，今年4月開啟獨居生活，隨後卻爆出前夫違背離婚協議內容，要依依搬家，但事後她則出面否認此事。恢復單身的她目前住在娘家，不過卻被酸說有公主病、不顧3個小孩。對此，依依昨（26日）突然開直播說明此事，說到激動處還哽咽落淚。

依依在直播中強調，有網友攻擊她「不愛小孩、丟給前夫養」，直言已經踩到她的底線。此外，她更解釋，結婚10年間的花費，都是靠自己賺錢養自己「沒有拿過夫家任何一毛錢」，也會主動花自己賺的錢添購小孩生活用品。今（27）日一早更發文強調，「離婚前的人生我沒收下過任何一個人送的名牌包（包括前夫）」。

對於網友質疑她「不愛小孩」一事，依依表示孩子都事試管做出來的，不可能不愛孩子，否則不會受苦去生，一度還說到哭出來。她更強調是按照離婚協議內容履行，「不是不顧小孩，我是沒辦法顧，我超想念他們的」。

有網友提到依依對前夫兇，斥責她是「壞老婆、娶到她很衰」。對此，她昨天也出面稱很多都是節目效果，直言「觀眾要得到啟發、娛樂，不然製作單位就白請我了」，並強調過去婚姻期間夫妻倆的溝通沒問題，不會為了節目上爭執的小事吵架。

此外，日前依依上節目談起離婚後搬回娘家時很開心，「就是以前好想回娘家當公主」，不料一席話卻遭網友誤會她有公主病。對此，她表示害怕爸媽擔心，所以才故意開玩笑這麼說，並非真的想當公主。

依依昨天突然開直播回應網友的惡評，說到激動處還一度在鏡頭外頻擦淚。圖/摘自臉書
依依昨天突然開直播回應網友的惡評，說到激動處還一度在鏡頭外頻擦淚。圖/摘自臉書

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