民視副總胡婉玲「被」退休 有感而發 「離開，並不是我的選擇⋯」

民視新聞部副總胡婉玲退休，剛剛在臉書上發表感言告別老東家！有感而發的說：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」

她說，這兩天都在進行收尾工作，假日氣象主播培訓有初步成果，新來的毓珺、容萱，表現極具潛力，連同先前的秀宜，都獲得嘉愷主播的親身指導，接近可登台的水準。

胡婉玲臉書全文：

只剩兩天，就要告別老東家！ 離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！ 這兩天，都在進行收尾工作！ 假日氣象主播培訓有初步成果，新來的毓珺、容萱，表現極具潛力，連同先前的秀宜，都獲得嘉愷主播的親身指導，接近可登台的水準！ 新近加入民視團隊的佳芸，國台語俱佳，氣質大方，已經過三個月的密集訓練，確定可挑大樑！ 台灣演義，我已儲備製播完成26集，可供半年播出無虞！ 台灣台的（台灣心、在地情）版權尚有一年餘，可至2025年底！ 祝福好友們，一切順心！！

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