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張根碩談罹癌罕見落淚 瞞病拍《激讚網紅》曾害怕「我會死嗎」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
張根碩談罹癌罕見落淚。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩談罹癌罕見落淚。圖／擷自YouTube／나는 장근석

「亞洲王子」張根碩上個月驚曝罹患甲狀腺癌，並已手術治療，讓人震驚，經紀公司也證實他於去年確診，完成手上工作後於今年5月接受手術。而張根碩透過25日於YouTube上線影片分享他抗癌過程，鏡頭前的他坦言第一次覺得這麼緊張，罕見落淚。

張根碩25日透過影片進一步分享他從發現生病，邊抗癌邊工作，手術治療後選擇公開的心情。他透露去年10月進行例行性健檢，被醫生告知有異狀，要求他進一步詳細檢查，最後告知他「驗出癌細胞」，當下他直覺就是「會死嗎？」坦言光聽到「癌症」就有恐懼感。

他表示生病一事只有家人知情，而他一月拍攝《激讚網紅》已是抱病上工，但並未因此影響到工作進度。

張根碩回憶當時，透露住院前2天去參加設計師友人Bajowoo的活動，看到活動人偶穿著寫有「我會死嗎，我永遠不會死」極具象徵意義的病服，他表示其實當時並沒有和Bajowoo透露生病一事，但多虧了對方，讓他獲得了勇氣和力量。而他錄製影片時身上穿的就是該設計師衣服。

張根碩談起抗癌心情，罕見在鏡頭前落淚，好在經過治療已恢復健康，他表示希望未來能透過好事發生和粉絲分享與見面。

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張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석

張根碩罹癌期間曾出席設計師友人Bajowoo的活動。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩罹癌期間曾出席設計師友人Bajowoo的活動。圖／擷自YouTube／나는 장근석

張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석

張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석

張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석
張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석

張根碩談罹癌。圖／擷自YouTube／나는 장근석
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