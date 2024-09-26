YTR「默森夫妻」安森車禍頭部重創 妻曝「清醒了」曬正面照

YouTuber「默森夫妻」老公安森本月6日車禍頭部重創，老婆默默20日透露他已經醒了，今（26）日則於IG限時動態曬出安森正面近照。

默默13日與友人直播分享安森病況，當時透露安森尚未完全脫離危險期，但慶幸他似乎有反應，逐漸進步，網友紛紛留言加油打氣，希望安森渡過難關，20日則傳來好消息，默默透露安森已經醒了，表示安森大部分腦出血已經吸收，也開始減少鎮定劑用量。

而今日中午，默默透過限時動態分享安森在醫院的畫面，可見他頭頂包著大片紗布，脖子部分則還接著管子，不過人已清醒，且精神氣色看來還不錯。

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