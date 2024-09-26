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張善為癱瘓神隱11年！ 許聖梅揭「真實病因」：1動作脖子歪掉

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
2013年傳出張善為身體受傷，手術後下半身癱瘓。 圖/報系資料照、張善為經紀人提供
2013年傳出張善為身體受傷，手術後下半身癱瘓。 圖/報系資料照、張善為經紀人提供

藝人張善為過去在《麻辣鮮師》中飾演「蝌蚪」一角走紅，2013年卻傳出因被診斷出胸椎腰椎瘀血，壓迫到脊椎神經，手術後下半身癱瘓，就神隱至今11年。近日資深媒體人許聖梅則透露他的真實病況。

許聖梅近日上節目《命運好好玩》透露，張善為當年的疾病禍根，其實是來自於2003年的某個節目。張善為當時被要求做「蛙人搶背」的動作，結果導致他的脖子歪掉受傷，自此之後他便開始一邊工作、一邊去醫院復健的生活，而且過去年代節目中有許多對身體危險的活動，許聖梅嚇得直呼：「我在旁邊看了都嚇死」，更直指張善為光是坐雲霄飛車就搭超過15次。

許聖梅感嘆透露，張善為為了主持節目走訪各地、上山下海，因此讓傷勢更加惡化，原先在脖子的瘀血慢慢變成了血塊，久而久之就壓迫到脊椎神經。後來在2013年某天，張善為在下通告後身體發現異常，不僅出現嘔吐甚至無法行走只能坐著輪椅就醫，當時緊急開刀手術後就傳出下半身癱瘓的消息。最後，許聖梅也隔空向張善為喊話：「大家都很想念你，我們都沒有忘記你，你真的非常棒，趕快回來！」

據悉，張善為的助理曾在2018年透露他的情況，表示有越來越好的跡象。

許聖梅透露張善為當年的疾病禍根。 圖/摘自《命運好好玩》yt
許聖梅透露張善為當年的疾病禍根。 圖/摘自《命運好好玩》yt

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