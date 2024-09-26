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賈靜雯女兒梧桐妹「騎車沒戴安全帽」畫面瘋傳 柯震東4字回應
賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）近日曝光騎車兜風的畫面，不過畫面中的她卻沒有戴安全帽，引發網友熱議！
梧桐妹平日喜愛在社群平台分享生活日常，25日她在threads分享一段影片，並寫下：「兜風ing」。影片中，她疑似坐在摩托車後座，高速行駛下的頭髮隨風飄逸。
畫面一出，網友們紛紛討論起梧桐妹沒戴安全帽：「這樣很危險」、「不用戴安全帽嗎？」、「哎呀，你沒帶安全帽喔」、「要注意安全，下次一定戴頭盔」；男星柯震東也出面留言提醒：「安全第一」，梧桐妹則回覆：「知道啦哥哥」。
該則貼文目前已被刪除。
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