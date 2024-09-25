景美女中排名跌！何如芸憶「美好少女時代」 許藍方感性喊：永遠的黃衫客
景美女中排名暴跌，成近期熱門話題，女星何如芸、藝人許藍方也是景美校友，都發文談此話題憶當年。
畢業於景美的何如芸22日曬出高中畢業照，回憶昔日，頂著髮禁，校規森嚴、民風保守，外校男同學只能遠望，還不能光明正大在校門口站崗，表示和高中好友憶當年「美好的少女時代」，真是一段最無憂的歲月。而她也表示，看到網友討論才知景美女中跌出前三志願已經很久，「突然心有戚戚焉」。
許藍芳23日也分享昔日師生青澀照，表示對於景美女中排名掉出前三各有各想法，「但我相信對每個人來說不容改變及抹滅的都是那三年的回憶。」
許藍方憶當年，寫道：「導師與同學對我的影響，是流在血液裡、刻在生命中，學到的得到的已經超出排名以外，有老師的教導、同學之間的打氣與打鬧，才有現在的我。」她坦言很想回當年，在女人堆裡的她時時感到幸福，慶幸自己當時的選擇和遇見。
而今景美女中排名暴跌，她坦言「不管景美現在第幾名，都影響不了每朵在各地綻放的向日葵、每個被太陽神守護的女兒」，最後感性道：「我心中景美女高，永遠的黃衫客。」
其實演藝圈畢業於景美女中藝人不少，最為人知的就是天后蔡依林，還有陳綺貞、張鈞甯等女星也是該校校友。
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