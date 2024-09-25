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吳怡霈電燒子宮被醫追問懷不懷孕 宇珊：我每天都愛愛

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
吳怡霈(中)、宇珊(左)、董仔3人大聊生理狀況。記者葉君遠／攝影
吳怡霈(中)、宇珊(左)、董仔3人大聊生理狀況。記者葉君遠／攝影

吳怡霈長期大血崩，動完手術醫生衝過來竟不斷問她「要不要懷孕？」而33歲的宇珊去做健康檢查，發現卵子狀態已40歲，「我老公跟我同年，他的精蟲竟然才18歲，我衰退的速度，比別人還快」。

吳怡霈、宇珊、董仔、八弟、Leo王參與公視台語台第一個綜藝實境節目「廣告START」錄影，44歲的吳怡霈才剛做完手術，身體仍然虛弱，原來她長年有子宮肌腺症，經常大血崩，「最嚴重時送急診，狂吐、冒冷汗，打止血針才停」。

她說，「我血紅素低到7，正常人10幾20，如果我沒正視，以後我可能無法撐下去，因為嚴重貧血，出外景時經紀人還一直準備鐵劑讓我補充。」手術過程是用探針伸進去，把不規則的地方燒掉。

她說，「完後肚子腫很大，像懷孕，醫生說這狀況會再復發，所以手術完他就衝過來，一直問『要不要趁現在子宮乾淨時懷孕』，我當時真的很暈，回他『可不可以讓我想一下』」。但她今年44歲，和老公討論過，沒有一定要懷，先生也ok。

33歲的宇珊，老公的精子年齡18歲，活動力和量都很好，她說，「一般四點八七，我只有二，雖然我沒有急生小孩，但我好像需要，因為我衰退比別人快一點，後面受孕機率比別人低」。她還大方說，跟老公每天都來，「熱戀期一天3次，現在沒辦法，每天1次，也是順其自然」

至於一旁的董仔，登記結婚1年了，她更大方，「我性欲比較強，老公偏少不給，所以我都買玩具。」她今年36歲，「老公比我想要孩子，我沒太仔細計畫，順其自然2、3年後再說吧」。

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