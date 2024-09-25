孫綻認想婚！38歲米可白凍卵「沒跟男友討論」
孫綻與米可白因演出台視《追分成功》擦出愛的火花，上個月公開認愛，坦承已交往一年。日前孫綻上節目透露有想婚的念頭，而38歲的米可白近來也頻頻透露自己凍卵計畫，不過她也坦承並沒有與孫綻討論凍卵一事。
據悉，米可白2022年接受媒體訪問時就曾透露有凍卵計畫，近日她上節目《命運好好玩》時，更坦承已有安排凍卵計畫，「但我現在已經38歲了，我就很擔心我的卵不夠健康」。
據《ETtoday星光雲》報導，米可白近日趁拍戲空檔終於去凍卵。她表示，凍卵一事並沒有與孫綻討論，只有告訴經紀人配合的流程需要休息的時間。
孫綻近日上節目《單身行不行》時，分享了與米可白的相處細節，更直言看到朋友們都出雙入對，自己也有想結婚的念頭，但他認為結婚話題太嚴肅，現階段希望與米可白保持輕鬆的相處模式。
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