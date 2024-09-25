明道自爆「反對陳喬恩與Alan交往」 原因曝光全場笑翻

陳喬恩和老公 Alan(曾偉昌)22日於馬來西亞蘭卡威舉行婚禮，會場眾星雲集，「七朵花」團員、「前男友」明道、好友鄭元暢等人都到場祝賀。而明道在婚禮上致詞時，還爆料起初不同意陳喬恩與Alan交往，原因曝光讓來賓們全笑翻！

明道近日在陳喬恩婚宴會場上致詞時，透露他與陳喬恩有著共同成長的步調，「她在傷心的時候、我在無助的時候，我們會打電話給彼此」。話鋒一轉，他卻突然自爆「我老實說剛碰到Alan時，我是不同意的（此指交往）。他接著解釋，「我們很怕喬恩被騙，畢竟她這麼有錢」，此話一出讓在場來賓全都笑翻。

明道後來也感謝Alan對陳喬恩的照顧，「喬恩在跟Alan交往的過程中，我覺得Alan給的不只有喬恩，Alan給我們身邊所有人其實都是滿滿的愛」。最後，他強調：「愛沒辦法改變一個人，但愛可以讓我們想方設法，希望跟這一個人能夠在一起配合彼此」。

陳喬恩婚禮，明道的兒子擔任婚禮花童。圖／摘自微博

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