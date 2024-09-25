大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

「最強狗仔」葛斯齊日前上節目爆料，大陸某位頂流男星與粉絲私下關係匪淺，但後來卻出現一連串的故事，甚至還害他的直播平台帳號被封鎖一年！

葛斯齊近日上節目《11點熱炒店》透露，該男星年紀約30歲初頭，與一名40多歲的粉絲私下會有進一步互動。女方因為有經濟能力，常會請男星出國，還會安排男星搭頭等艙飛機、吃美食等等，而男方則是要付出代價，用「身體交流」。

葛斯齊解釋，該名男星過去只要演戲就會與女主角傳出緋聞，「揭發的有兩起，其實耳聞都有三起」。有一回男星回國後又開始接演新戲，不料隔沒多久就傳出與戲中的女主角有緋聞，這名粉絲得知消息後相當不悅，便派狗仔跟拍試圖要在直播平台爆料。誰知直播平台的代言人正是這名男星，平台方則努力封鎖這個爆料，後來葛斯齊也試圖在這個平台爆料該消息，「當時這個男頂流特別厲害，他知道消息後，直接叫人把帳號給封了。我們被封了一年，完全不能用這個帳號」。

葛斯齊更透露該男星相當火紅，光是微博帳號的粉絲數就有上萬人，火紅程度不輸給劉德華，而他也提供男星的姓名線索，「他的名字正著唸倒著唸都可以」。

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