快訊

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

獨／壽險業今年前八月誕生6張「百億神單」 合計售出超過900億元

大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
葛斯齊爆料男星身份。圖/摘自《11點熱吵店》YT
葛斯齊爆料男星身份。圖/摘自《11點熱吵店》YT

「最強狗仔」葛斯齊日前上節目爆料，大陸某位頂流男星與粉絲私下關係匪淺，但後來卻出現一連串的故事，甚至還害他的直播平台帳號被封鎖一年！

葛斯齊近日上節目《11點熱炒店》透露，該男星年紀約30歲初頭，與一名40多歲的粉絲私下會有進一步互動。女方因為有經濟能力，常會請男星出國，還會安排男星搭頭等艙飛機、吃美食等等，而男方則是要付出代價，用「身體交流」。

葛斯齊解釋，該名男星過去只要演戲就會與女主角傳出緋聞，「揭發的有兩起，其實耳聞都有三起」。有一回男星回國後又開始接演新戲，不料隔沒多久就傳出與戲中的女主角有緋聞，這名粉絲得知消息後相當不悅，便派狗仔跟拍試圖要在直播平台爆料。誰知直播平台的代言人正是這名男星，平台方則努力封鎖這個爆料，後來葛斯齊也試圖在這個平台爆料該消息，「當時這個男頂流特別厲害，他知道消息後，直接叫人把帳號給封了。我們被封了一年，完全不能用這個帳號」。

葛斯齊更透露該男星相當火紅，光是微博帳號的粉絲數就有上萬人，火紅程度不輸給劉德華，而他也提供男星的姓名線索，「他的名字正著唸倒著唸都可以」。

延伸閱讀

明道自爆「反對陳喬恩與Alan交往」 原因曝光全場笑翻

雙胞胎依依斬斷10年婚！ 回娘家住「驚見1幕」當場崩潰哭了

孫綻認想婚！38歲米可白凍卵「沒跟男友討論」

李沛綾年初結束18年婚！首鬆口「婉拒節目邀約」原因

相關新聞

明道自爆「反對陳喬恩與Alan交往」 原因曝光全場笑翻

陳喬恩和老公 Alan(曾偉昌)22日於馬來西亞蘭卡威舉行婚禮，會場眾星雲集，「七朵花」團員、「前男友」明道、好友鄭元暢等人都到場祝賀。而明道在婚禮上致詞時，還爆料起初不同意陳喬恩與Alan交往，原因曝光讓來賓們全笑翻！

孫綻認想婚！38歲米可白凍卵「沒跟男友討論」

孫綻與米可白因演出台視《追分成功》擦出愛的火花，上個月公開認愛，坦承已交往一年。日前孫綻上節目透露有想婚的念頭，而38歲的米可白近來也頻頻透露自己凍卵計畫，疑似好事將近！

大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

「最強狗仔」葛斯齊日前上節目爆料，大陸某位頂流男星與粉絲私下關係匪淺，但後來卻出現一連串的故事，甚至還害他的直播平台帳號被封鎖一年！

景美女中排名跌！何如芸憶「美好少女時代」 許藍方感性喊：永遠的黃衫客

景美女中排名暴跌，成近期熱門話題，女星何如芸、藝人許藍方也是景美校友，都發文談此話題憶當年...

吳怡霈電燒子宮被醫追問懷不懷孕 宇珊：我每天都愛愛

吳怡霈長期大血崩，動完手術醫生衝過來竟不斷問她「要不要懷孕？」而33歲的宇珊去做健康檢查，發現卵子狀態已40歲，「我老公...

周杰倫大巨蛋演唱會場次、票價、售票日全出爐！

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會即將於今年12月5、6、7、8日在台北大巨蛋登場，這套演唱會已巡迴世界各大城市達75場，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。