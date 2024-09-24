吳慷仁傳簽約中國公司 苦苓看網友評論拋2問題：在靠夭什麼？

吳慷仁傳簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，引網友熱論，還有人稱「崩潰」，《國際橋牌社》導演汪怡昕、鄉民女神黃瓊慧、網紅陳沂對此發表看法，名嘴苦苓也於臉書發文。

苦苓今於臉書拋出2問題：「問題1：如果吳慷仁今天是想去美國、日本甚至韓國發展，你會反對嗎？問題2：你不覺得中國確實有不少優秀的影視作品（尤其是大製作）嗎？」並直言：「那你還在靠夭什麼？台灣民族主義嗎？」

網友看到苦苓言論也持不同看法，有人直言「去日韓發展會有統戰問題嗎？」，覺得簽約中國公司觸及政治話題，與到其他國家發展的情況無法類比，有網友表示「發展沒問題，要賺錢也沒問題。只是不想看到吃裡扒外的言論！」，或是認為吳慷仁到哪發展是個人自由，「但不要到踢台灣一腳就好」，還有人指出包括周杰倫、蔡依林等一堆大咖都到中國開唱賺錢，也沒見有人出聲，還有人留言指台灣演藝圈市場萎縮，才會一堆藝人向外發展，直言「一堆要發展不是往韓國就是大陸，去韓國就不會被罵，去大陸就罵的要死，難道不能政治歸政治，演藝圈歸演藝圈？回到現實，大家都只是想要賺錢，或是在演藝路上更上一層樓。」

對於傳外簽約中國經紀公司，吳慷仁日前連線時透露一直有收到中國團隊的邀約，並非如今才接觸，未來他「順著感覺走」，未正面否認或肯定是否簽約。

而台灣雙十國慶即將到來，網友也好奇吳慷仁屆時舉動。

苦苓看網友對吳慷仁傳簽約中國經紀公司的評論而發表看法。圖／擷自臉書／苦苓

部分網友在苦苓談吳慷仁的貼文下留言表達看法。圖／擷自臉書／苦苓

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