黃小柔驚傳受傷「閉鎖性骨折」 還原事發過程：當場飛出去

黃小柔近日傳出受傷，更在社群平台透露「閉鎖性骨折」的原因，就醫後的照片意外引發熱議！

黃小柔平日喜歡在社群平台分享生活日常，近日她突然在IG限時動態曝光一張腳包紮的照片，並透露自己「閉鎖性骨折」，估計三週都不能動。照片中，只見她整個左腳腳掌利用木板固定，腳踝處抬高墊在沙發上，照片中也附上一張哭臉貼圖，引來不少親友關心。

黃小柔昨天晚間則再度透露受傷近況，「我這就是走路不看路的下場，當場飛出去！還好沒傷到臉，但也因為自己不小心，把腳給拐到骨裂」無奈感嘆這個月都要躺在家。

黃小柔近日傳出跌傷「閉鎖性骨折」。圖／摘自黃小柔IG

黃小柔近日傳出跌傷「閉鎖性骨折」。圖／摘自黃小柔臉書

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