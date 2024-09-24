蔡昌憲妻淚崩！5年前「引產5月大胎兒」：還是很心痛

有著電影吉祥物之稱的藝人蔡昌憲，2018年與空姐女友Vivian結婚，目前育有一兒一女。昨（23）日Vivian透露想起5年前經歷懷孕5個月後引產的痛苦，「昨天不小心在老公面前哭了」，發文惹人心疼。

蔡昌憲2018年11月舉辦婚禮，不到2個月就傳出升格當爸媽，但卻在2019年6月宣布因產檢時意外發現胎兒DNA有家族遺傳性疾病，夫妻倆經多方考量之下選擇「引產」。

事隔5年，昨（23）日Vivian突然在threads上談起此事，坦言「有時候想起失去的孩子，還是會大哭一場」，而昨天又不小心在丈夫面前落淚，「已經五年了，現在也有兩個寶貝，但無意間想到，還是會很心痛」。發文一出，讓網友們相當心疼，並在底下留言安慰。

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