「戲說」曾國峯生前交代兒女一件事 演藝工會全說了

本土劇資深演員曾國峯過去經常在「戲說台灣」、「台灣奇案」等劇演出，是不少觀眾熟悉的綠葉演員、熟面孔，他因洗腎、肺病問題，12日凌晨宣告病逝，享壽83歲。

出道50年的曾國峯，過去以台語劇為主，早期作品包括「草地女婿」、「妙計狀元才」、「大嬸婆闖江湖」、「七爺八爺闖天關」等劇，經典綠葉角色深植人心，家屬透露曾國峯的健康狀況，除了要洗腎之外，也飽受肺病所苦，前陣子住院治療，但突病情加重，12日凌晨與世長辭，好友製作人郭美珠也在臉書發文證實：「又是一個資深老牌演員走了，曾國峯，今天4點半在榮總跟世間告別」。

曾國峯過世消息傳出後，家屬今（23）日透過演藝工會理事長曹雨婷轉達「雖然我們原本不打算公祭，但在和家人討論後，想讓老爸的朋友跟他道別，他應該會很開心，所以家祭後會有時間讓演藝圈的朋友們致意，謝絕奠儀」，據了解，郭美珠也曾提曾國峯生前僅交代兒女一件事，就是走後要通知給演藝工會知道，她接到好友家屬電話後，也二話不說出手幫忙。

現任演藝工會理事長曹雨婷。記者李政龍╱攝影

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