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「小孩每天問爸爸何時回家」 錢帥君為男友發聲 痛訴司法不公

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
錢帥君深夜再度發文。 圖/報系資料照、摘自臉書
錢帥君深夜再度發文。 圖/報系資料照、摘自臉書

43歲名模錢帥君因郭姓富商男友涉嫌洗錢、地下匯兌非法獲利超過上億元，去年7月在泰國被逮之後遭遣送回台，而她也就此神隱。今年6月傳出她與好友吳玟萱一起參加張學友演唱會，近日適逢中秋節，她突然在社群平台更新發文，並控訴司法不公，今（23）日凌晨再度發文，表示「我會堅強」。

錢帥君自從去年傳出富商男友遭羈押後便在社群平台神隱，近日中秋節她突然在社群平台發文，透露孩子無法與父親團圓的無奈，更質疑司法不公。

今天凌晨，錢帥君突然在次發文，痛訴：「從偵查到現在，還沒判決，卻羈押禁見一年多，小孩每天問爸爸何時回家？失望、傷心全在臉上。律師說羈押理由主要是串證疑慮，我不解的是，當初他是在泰國主動簽署自願回台，沒有逃亡，而且如果要串證、要影響證人，在國外就可以影響，何必自願回台？說他有串證疑慮，這完全說不通。」

此外，錢帥君更替另一半叫屈，並寫道：「律師在112年12月就聲請傳證人，法官遲遲不傳喚，然後一直以還有證人沒有傳喚，有勾串之虞羈押禁見，合理嗎？藍海地產李陳妙音吸金5億，逃亡5年，羈押不到2個月，30萬元交保；北市府前都發局長黃景茂京華城案，500萬元交保，沒有羈押；貴婦奈奈和男友捲款10億元逃亡，男友的父母一起逃亡，父母逃亡6年後回台，父親50萬元交保，母親無保請回，都沒有羈押！本案不是吸金、不是貪污、不是幫詐團洗錢，詐欺早就不起訴了，沒有被害人，財產也被扣押了，為什麼羈押禁見一年多，還不准交保？羈押標準究竟是什麼？」

最後，錢帥君隔空向司法單位喊話：「有錯，一定承擔，但請給一個公平公正的審理程序！」並謝謝外界關心，強調「我會堅強」。

錢帥君深夜再度發文。 圖/摘自IG
錢帥君深夜再度發文。 圖/摘自IG

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