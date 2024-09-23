離婚3年！王力宏傳有新女友？超兇正妹身分曝光

藝人王力宏前年因婚變風波一度工作停擺，2021年離婚恢復單身後，感情狀態一直備受關注。近日潘瑋柏在社群平台曝光與王力宏的合照，不過照片中卻出現一位正妹，外界紛紛猜測她與王力宏的關係。

22日潘瑋柏在IG上曝光了私下聚會照，照片中他與王力宏、陳立農一起現身，而王力宏身旁還多了位女子，引來網友們瘋狂猜測照片中女子身分：「女生風采蓋掉一切了，她是誰啊」、「那是潘老婆吧？」、「我也想知道力宏旁邊那位女生是誰」、「王力宏新女友？」、「王力宏眼光沒那麼差吧？別是個女的就亂猜」。

據悉，該名女子是馬來西亞創作歌手黄瑋昕，今年32歲的她曾在2022年入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。而這次的聚會是因為一起參加了「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，黄瑋昕也在22日於微博曝光同一張照片，並寫下：「那天大家都餓了。」

網友們瘋猜女子身分。圖/摘自IG

黄瑋昕也在微博曝光聚餐照。 圖/摘自微博

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