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王中平不姓王！本名曝光網狂讚「藝名太會取」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
王中平（左）與老婆余皓然。圖／摘自臉書
王中平（左）與老婆余皓然。圖／摘自臉書

近日有網友在社群平台討論起王中平的名字，驚呼呼「王中平的本名比藝名更像藝名？」網友查了維基百科才知道他的本名是「韓志偉」，引發網友熱議。據悉，王中平老婆余皓然就曾透露老公取藝名的內幕。

近日有網友在threads上討論起王中平的本名，發現原來他的本名叫「韓志偉」，許多網友得知實情後紛紛驚呼：「難怪我一直不解小孩怎姓韓... 」、「上次看玩很大還想說為什麼王中平的兒子姓韓 （他兒子叫韓靖）... 結果王中平是藝名，他太適合了」、「長得一臉王中平=忠厚老實」、「本名聽起來太精明，不符合人物設定」、「超級誇張！他真的很王中平啊」、「他本來名字好帥的感覺」。

事實上，過去就有網友好奇為何王中平的孩子姓韓，當時余皓然就曾在臉書上透露王中平藝名的由來，「王中平本名韓志偉，當初老闆會改王中平是因為覺得這個名字很像老公個性，簡單平實」。

除了王中平本名掀起熱意外，網友們也紛紛點名一些藝人的名字與藝名，例如：港星方中信（本名「符力」）、姚元浩（本名「鄧詠麟」）、龍天翔不姓龍（本名「邱永欽」）、苗可麗不姓苗（本名「吳岡樺」）、夏語心不姓夏（本名「呂毓凌」）、伊能靜（出生名吳靜怡、本名「伊能靜江」）等等。

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