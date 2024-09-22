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陶喆隔10年轟蛋 加場又秒殺太狂啦

聯合報／ 記者林士傑／即時報導

陶喆將在11月4度攻蛋，加場門票今午開賣，再度宣告完售，陶喆開心表示：「謝謝大家！完全感受到你們的熱情，太感動了！已經等不及跟你們一起創造新的回憶，Soul Power II 台北小巨蛋，我們11月9日、11月10日不見不散！」

相隔10年登上台北小巨蛋，陶喆興奮之情溢於言表，粉絲也很給力，首場以及加場門票搶光光，他會以音樂本位和靈魂本質為初衷，全新打造一場呈現給這個時代的「Soul Power II」世界巡演。

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