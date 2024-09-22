黃子佼遭控性侵獲不起訴 心理師鼓勵「可尋心理諮商協助」

黃子佼先前捲入MeToo風波，並遭一位「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由性侵得逞，台北地檢署調查後，本月11日因隨身碟中並未發現可疑影像證據，宣布給予不起訴處分。即便如此，黃子佼另因被控在網路偷拍論壇購買未成年少女的不雅影片，案件尚在審理中。

許聖梅主持的節目「危機女王」週六訪問「擁抱心理諮商所」所長鄒孟栩諮商心理師，她表示：「當發覺自己被童年或過往創傷事件影響到當前的生活或關係時，鼓勵可以尋求專業的心理諮商。」諮商心理師鄒孟栩分享，面對過往痛苦的創痛，是非常不容易的事情，因為過去創痛經驗使現在的人生陷入困境是很可惜的，想要跨越過去的傷痛，可以透過諮商，會是一個很好的選擇。

黃子佼一連串的爭議事件爆發以來，另一半孟耿如一直陪伴在他身邊，外界也都很心疼她的處境。諮商心理師「擁抱心理諮商所」所長鄒孟栩接受哏傳媒「危機女王」主持人許聖梅訪問時表示：「以觀看私密影像作為舒壓方式的人需要去認識與了解：自己透過這樣的方式是想要獲得什麼，是快感嗎？還是紓解壓力因為無論是獲得快感或是紓壓都可以有其他更健康、不傷害別人的方式，而觀看私密影像的行為已經不只傷害一個人，而是一群人。」

諮商心理師鄒孟栩也呼籲外界不要把心理諮商這件事掛上「就是有病」的標籤，「每個人都會發生不知道生活與生命哪裡卡住了，或是想要調整的時候，畢竟人生有很多關卡，童年面臨痛苦的創傷，若完全當作犯錯的理由，是很可惜的，想要跨越過去的傷痛，可以選擇透過心理諮商，讓心理師陪伴一起整理與修復。」

節目中也談到最近引發熱議的豪門夫妻家暴和外遇事件，諮商心理師鄒孟栩說，2023年的台灣，已經有約八成以上的心理諮商所開設婚姻/伴侶諮商服務，但婚姻/伴侶諮商其實在數年前都還不是非常熱門的諮商主題，會有這樣的現象，或許可以歸咎在華人「家醜不可外揚」的文化影響。在這種傳統觀念下，不少夫妻或伴侶寧可放任問題逐漸破壞關係，也不願向專業人士尋求幫助。

諮商心理師鄒孟栩強調，即使是關係再親暱的夫妻與伴侶都難免會有意見分歧的時候。人們在不同的家庭、教育背景、環境下成長，並逐漸建立起獨有的人格特質，當我們和另一個對象產生交集時，多少會因為部分觀念不同而產生或大或小的衝突。當關係中的我們自己無法自行解決衝突時，也可以考慮藉由諮商心理師來居中協調關係中的衝突。

鄒孟栩和許聖梅分享對黃子佼事件的看法。圖／哏傳媒提供

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