郭書瑤倫敦「邪惡挖洞」炸出南半球 鮮肉店員愛心招待

郭書瑤（瑤瑤）近期驛馬星動，除了到海外遊學，日前再度獲邀前進倫敦時裝周，觀賞詹朴Apu Jan、Hazzys品牌大秀，瑤瑤更為兩品牌分別詮釋「時尚女神」和「學院女生」截然不同的角色，反差萌一如她「天使臉孔x魔鬼身材」混合體炸裂，令粉絲猛噴鼻血。

勇闖倫敦時裝周為期6天，郭書瑤表示第一次看Hazzys戶外秀，處處充滿新鮮感，特別提到「當時穿著學院風的服飾，穿梭歷史悠久的建築物裡，有種穿越到90年代高校電影裡的感覺。」此外，因參加詹朴的秀，「穿到兩套自己非常喜歡的衣服，一套是曲線柔美的感性，另一套則是俐落的性感。」當下也嚐試了極有個性的短髮造型，表示非常喜歡，當下許願往後在新戲裡也有機會嘗試看看。

郭書瑤一直很喜歡英國，醉心於英式幽默和深度歷史，此次二度英倫行，除了參加倫敦時裝周外，空檔也到飯店附近市集走走逛逛，看「MJ」、「MAMA MIA」兩部音樂劇，印象深刻、最感動的是在雷克斯語言學校（Lexis English）短期進修遇到的同學，「在我離開時，特別手寫祝福小紙條，有種回到學生時期的青春浪漫。」此外，她也懷念跟著韓國友人體驗韓劇般的生活和道地的在地行程。

此外，被問到此行有沒有推薦的私房Cafe？郭書瑤不假思索興奮說所下榻的飯店對面就有一家超優的咖啡廳，「全團隊為它驚艷，基本上每天必喝1-2杯。」分享當時看到網路評價說是倫敦最好喝的咖啡，「想說也太誇張了吧，結果一試居然成主顧。」笑說真的超好喝，而且彩蛋是有小帥哥店員，賞心悅目，讓郭書瑤一行人每天睜開眼第一件事，就是走到對街跟小帥哥買咖啡，開啟美好的一天，而帥店員也對瑤瑤超級親切，某日還招待她一杯畫著一顆心的拿鐵，讓瑤瑤心花朵朵開。

此外，郭書瑤也提及近期工作計畫，新戲拍攝預定明年展開，表示「接下來想繼續進修學習不同的事物，累積不同的生活經驗，更添加日後演戲的能量。」 郭書瑤個性短髮俐落性感，展現不同風情。圖／星星相藝 提供 郭書瑤學院風有瀟灑特色。圖／星星相藝 提供 郭書瑤短髮俐落性感，展現不同風情。圖／星星相藝 提供

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