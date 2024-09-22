夏克立被控家暴黃嘉千 經紀人發聲明喊不實指控「沒有任何刑事定罪」
黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年多，已在8月14日由士林地院判決離婚，而從他們的離婚判決書中可以見到，黃嘉千一口氣列出12項指控，指證夏克立在婚姻中「有家暴行為或貶低她人格之行止」，足見她在這段婚姻中有多痛苦。而夏克立方面也提出8點回擊，反控黃嘉千虐待他，22日夏克立的經紀人也再發出聲明，強調夏克立沒有任何刑事定罪。
據「自由時報」報導，夏克立經紀人發出的聲明中，指夏克立並沒有任何刑事定罪，所有虛假指控的罪名已經被清除，這些指控在加拿大刑事法庭中已經被證明為不實，但是仍屢次遭到抹黑及不實指控，而且在9月時以匯票的方式寄出的扶養費，卻被黃嘉千給退回。
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