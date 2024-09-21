YouTuber劉芒結婚「人氣YTR都來了」 董仔嗨跳月薪嬌妻

YouTuber劉芒結婚了，她20日分享與老公和賓客的同框畫面，全員戴墨鏡上陣，一臉嚴肅，讓人笑說「是在兇幾點」、「這是一場很有態度的婚禮」，而不少YouTuber都受邀出席，包括阿滴、蔡哥、卡特等人近日都陸續透過IG限時動態分享參加婚禮動態，還曝光董仔等人表演「月薪嬌妻」舞蹈的畫面。

劉芒因「月老」系列影片爆紅，但去年陸續被爆耍大牌、慣性遲到，被指人設翻車，她事後道歉坦承心態問題，但沒多就又爆「退租風波」，不過當時她親上火線說清楚後，不少網友則替她抱屈。

劉芒去年11月底發文吐露「勇敢的人先享受世界」心境，年底再曝迎新年動態後就神隱9個多，直到近日她再曝新動態，就是婚禮場面，讓不少網友恭喜也留言「終於等到你了」、「歡迎回來」、「終於等到芒更新」。

阿滴曝光劉芒婚禮畫面。圖／擷自IG／rayduenglish

董仔和老公海力與新婚夫妻合照。圖／擷自IG／donehannah

逸歡和老公秋森（王昊翔）也參加劉芒婚禮。圖／擷自IG／clinaliu

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