聽新聞
0:00 / 0:00
YouTuber劉芒結婚「人氣YTR都來了」 董仔嗨跳月薪嬌妻
YouTuber劉芒結婚了，她20日分享與老公和賓客的同框畫面，全員戴墨鏡上陣，一臉嚴肅，讓人笑說「是在兇幾點」、「這是一場很有態度的婚禮」，而不少YouTuber都受邀出席，包括阿滴、蔡哥、卡特等人近日都陸續透過IG限時動態分享參加婚禮動態，還曝光董仔等人表演「月薪嬌妻」舞蹈的畫面。
劉芒因「月老」系列影片爆紅，但去年陸續被爆耍大牌、慣性遲到，被指人設翻車，她事後道歉坦承心態問題，但沒多就又爆「退租風波」，不過當時她親上火線說清楚後，不少網友則替她抱屈。
劉芒去年11月底發文吐露「勇敢的人先享受世界」心境，年底再曝迎新年動態後就神隱9個多，直到近日她再曝新動態，就是婚禮場面，讓不少網友恭喜也留言「終於等到你了」、「歡迎回來」、「終於等到芒更新」。
更多推薦
▪堅決反對廢除死刑！白冰冰氣到素顏開直播痛罵
▪獨／黃嘉千12項指控曝光字字血淚！慘遭夏克立辱罵虐待
▪陳喬恩蘭卡威補辦婚禮「七朵花」出席 伴郎被爆是明道
▪金曲歌手吃「蝸牛小米粽」網讚美味 引醫師來留言
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言