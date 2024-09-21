吳宗憲又當阿公啦！二女兒成功再懷二寶

Sandy吳姍儒18日生下二寶「蒔五」，今天吳家又有喜事，現吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）也懷上第二胎，讓吳宗憲再次感受當阿公的喜悅。

吳宗憲對外界道喜直呼「感恩感恩」，開心表示：「哈哈哈，大家每次都在問紅包的金額。說個真心話，我們家老早就超越這一個很世俗化的問題了。」

他認為小孩健康才是最重要的，自己家務事不足掛齒，「小事小事，像他們健健康康的，我就很開心了」。

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