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紀卜心「扯領口看標籤」遭炎上 二度道歉吐「一直被罵」心聲：日子還是得過下去的

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
紀卜心。圖／擷自IG／eatzzz7
紀卜心。圖／擷自IG／eatzzz7

網紅紀卜心與小吳到日本東京旅遊，並拍片紀錄，影片17日上線。網友看影片發現紀卜心逛街時為了要查看衣服價格，用力拉扯領口，抨擊她行為不妥，「拉好大力，沒水準」，網友也直接留言「所以衣服最好有買下來嗎？」表示沒人想買領口鬆鬆的衣服，紀卜心則回應「抱歉以後會注意，我不是故意」。

不過批評聲浪未因此平息，她20日再於IG限時動態分享新動態，先是曝光一段逛街翻看衣服的影片，寫道「不小心拉太大力了，真的不是故意，逛街要像這樣輕輕地翻衣服，才不會讓衣服鬆掉」，隨後再分享翻衣查看價格的短片並標註「輕輕的」。

而她與小吳經營飲料店才爆乳源不明風波，近日又因「扯領口看標籤」挨轟，紀卜心20日也發文吐露心境：「最近的生活就是網路上一直被罵，現實中一直被安慰，是我自己不夠謹慎，日子還是得過下去的。」而她隨文分享穿搭，自嘲「衣服設計是荷葉領不是我拉鬆的」，而網友看她發言，有人留言安慰，也有人直言「自己做不對的事情被罵剛好吧，被妳講的你很無辜被罵來討拍，真好笑」、「你就做錯事情是在感慨什麼」。還有人好奇「影片上線前團隊都沒審片嗎？」

紀卜心於IG分享動態。圖／擷自IG／eatzzz7
紀卜心於IG分享動態。圖／擷自IG／eatzzz7

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