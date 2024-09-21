曹西平憶921地震逃公園坐整晚「看著大樓一直晃」 ：整晚聽哀嚎聲

今年為「921地震」25週年，藝人曹西平分享台中生活日常，日前到了台中公園，回憶起當年地震後他有家歸不得，就和父親在公園坐了一個晚上。

曹西平19日於社群發文，表示他站在台中公園看著從小住的地方－「觀光大樓」，想起了921時和爸爸就在台中公園坐了一整晚，「看著大樓一直搖晃，膽戰心驚嚇死人的921」，直言沒有經歷過的人不會知道那種恐懼。

今年4月花蓮強震也勾起曹西平921大地震時感受，他描述當時寫道：「跟爸爸獨處時間特別長的一天，整晚都在台中公園坐著看著大樓一直晃，整晚聽到都是哀嚎的聲音。確實往生了兩千多人這個場景很多人都忘記了，街上可以聞到屍體的味道...」，回憶當年震後情況，直言「這輩子都不會忘記」，也感慨道：「生命短暫活著就好好珍惜活著，有能力可以幫助人家就幫助人家做點善事。」

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