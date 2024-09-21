郭書瑤「三塊布遮重點」就上街！透視服辣翻Sandy直喊「流氓」
郭書瑤20日發文宣傳主演電影《流氓驅魔師》，不過網友關注點都在她隨文曝光的新照上，因為她在街頭穿著透視禮服，前方僅以三塊布遮重點部位，網友直呼「這太猛、噴鼻血」，Sandy（吳姍儒）還藉電影《流氓驅魔師》之名留言直呼：「流氓造型師吧！！！還讓不讓別人活！」
郭書瑤分享辣照，不少網友稱讚瑤瑤好辣，稱衣服設計讓瑤瑤呈現性感身體曲線，而楊晴、陳語安等人則留言稱辣到太犯規，但也有網友直言「沒有很好看」，抑或欲言又止表示「好不容易…何必又」。
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