郭書瑤「三塊布遮重點」就上街！透視服辣翻Sandy直喊「流氓」

郭書瑤20日發文宣傳主演電影《流氓驅魔師》，不過網友關注點都在她隨文曝光的新照上，因為她在街頭穿著透視禮服，前方僅以三塊布遮重點部位，網友直呼「這太猛、噴鼻血」，Sandy（吳姍儒）還藉電影《流氓驅魔師》之名留言直呼：「流氓造型師吧！！！還讓不讓別人活！」

郭書瑤分享辣照，不少網友稱讚瑤瑤好辣，稱衣服設計讓瑤瑤呈現性感身體曲線，而楊晴、陳語安等人則留言稱辣到太犯規，但也有網友直言「沒有很好看」，抑或欲言又止表示「好不容易…何必又」。

郭書瑤分享性感禮服照。圖／擷自IG／yaokuo

郭書瑤分享性感禮服照。圖／擷自IG／yaokuo

郭書瑤分享性感禮服照。圖／擷自IG／yaokuo

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