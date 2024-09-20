Jennie談「室內抽菸道歉」：我能怎麼做？ 解釋「韓國人覺錯了我就得彌補」再惹議

BLACKPINK成員Jennie今年7月被發現室內抽電子菸並噴菸到工作人員臉上引起爭議，工作室隨後發聲明道歉，不過近日她接受雜誌專訪回應當時抽道歉一事的言論再惹部分網友不滿。

Jennie接受《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）時提到早前為在義大利室內抽電子菸而道歉事件，Jennie說道：「我能怎麼做呢？如果韓國人覺得這是錯的，我就必須彌補。」她隨後表示用粉絲的角度去想，能理解韓國網友為生氣，「這是文化性的，也是歷史性、時代性的。我無法與之對抗。」

Jennie這段話在韓網論壇引起討論，有網友直言「即便在國外，我也不會當人面噴菸」、「真心道歉那麼難嗎」，而Jennie解釋韓國文化的言論讓不少網友訝異，有人直酸「你是外國人嗎」，認為她就為室內抽菸道歉還可以，牽扯韓國文化就變得可笑了。不過也有網友認為Jennie這訪談並無問題，「我覺得Jenny在訪談中說得很好」，也有人覺得Jennie只是在解釋外國人可能不理解她為何要道歉，但韓國人的觀點是這樣的，並不是沒有真心道歉之意。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Jennie談「室內抽菸道歉」事件的言論再次引起爭議。圖／擷自theqoo ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Jennie。圖／擷自IG／jennierubyjane

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