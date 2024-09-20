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尹馨被爆曖昧導演 首回真實關係 認了：不交圈內人

聯合報／ 記者陳建嘉／台北即時報導
尹馨。記者王聰賢／攝影
尹馨。記者王聰賢／攝影

尹馨近期帶來主演華視、公視台語台新影集「孔雀魚」即將上檔，今日接受媒體專訪，她日前被拍到與該劇導演私約吃飯，爆出緋聞，她露面時公開表示只是工作夥伴，當時是為了協助劇本創作，不僅否認戀情，更直言不想與圈內人交往，不想要有回到家還在工作的感覺，強調現在單身中。

尹馨在戲劇內幾乎要以全台語演出，她坦言雖然對台語不陌生但還是要從零開始學，拼了1個月上場演出，卻被家人笑虧發音生嫩，直腸子的她無奈：「哈囉？我原本不會講台語。」也讓她這次變得壓力極大，一邊要放鬆表演，一邊又要苦記台語，「我感覺快要分裂了」，而她在劇中與莊凱勛是警校同學，而後放棄當警察夢想選擇走進婚姻，但她也不想與同圈子的人談感情，「有好有壞，跟圈內人交往可能對方能夠諒解工作時間不固定，或有時候工作壓力會非常大，需要別人包容；但也有另外一個缺點，回到家或是私下生活還是一直聽對方講圈子的事，好像永遠沒有下班的一天」。

尹馨更爆料以前談感情，都不會與對方撕破臉，目前都還是朋友，即便大多數的感情都是她提分手，因為她每次都不是衝動提分手，「我覺得會分手，通常都想的很清楚，因為我不是一定需要人家陪伴的人，所以有時候可能不適合或這段感情造成我生活太大負擔，我就會嘗試跟對方溝通、結束。」提到擇偶條件，她僅說不喜歡愛喝酒的人，她理解喝酒是種紓壓方式，不過會借酒裝瘋、酒品NG，實在很不好，「我比較難去包容喝醉酒的人，有些人可能就會兩個人一起喝，因為我平常不太喝酒，所以於喝酒發酒瘋，耐受度真的很低」。

尹馨在劇中有一幕在公車上被性騷擾的戲碼，她也分享在國中時候真的有被性騷擾過，當時是在路上遇到遛鳥俠，而她當時跟同學走在一起，只是她後來一直直到回家，都沒有提這件事，「我覺得很髒很髒很髒，一直洗澡，我覺得我遇到一個很髒的事情！」而她認為受到性騷或性侵，當事人的反應絕對不能按照一般的邏輯或是個性去判斷，「因為我個性就是蠻兇的，但被性騷的時候卻沒辦法說」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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尹馨。記者王聰賢／攝影
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尹馨。記者王聰賢／攝影
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