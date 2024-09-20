61歲黃安回台灣過中秋 一下飛機「秒用健保打針」

61歲男星黃安目前定居在中國大陸福州，近日適逢中秋佳節，他則悄悄回台與家人團圓，還不忘用健保福利，昨（19）透露將準備搭機回福州。

黃安平時熱愛在社群平台分享近況，日前他在中秋節前夕回台灣，而一下飛機就直奔三峽治療骨刺、注射葡萄糖胺，「醫生說要注射8次才完事，這次就是第八次了，骨刺痛了一整年，終於呀。」接著便享用了當地的美食，還笑說被老闆認出來。

近幾年黃安身體狀況不佳，也開始進行飲食控制，而這回他回到台灣則破例大吃大喝，不僅在胞姊家烤肉，還嗑了牛肉麵、客家焢肉、銀絲卷等美食，「在寶島過午不食，我太難了！一個中秋佳節下來，我胖了兩斤左右，今天開始，又要嚴格執行低碳控製糖輕斷食了」，昨晚則曝光在台灣機場等候室的照片，透露即將回到福州。

事實上，黃安2016年心梗在台灣開刀後便留下後遺症，每3個月就要回台拿藥，被台灣網友轟「爽用健保」、「趕快回你偉大的中國」。對此，上個月他則在社群平台大方回應，直言「我就是爽用健保，我太喜歡生病了」還嗆聲「你們又能拿我怎麼辦？我有違法嗎？」自認62歲的他「財富自由，依舊帥氣，脾胃正常，好吃好喝，我跟你們這些咖糾纏啥？坐等統一就行了，到時候我們肯定會看到另一種嘴臉。」

黃安近日回台灣過中秋，昨天已悄悄搭機回到福州。 圖/摘自黃安微博

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