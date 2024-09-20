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消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜「被爆已婚」 友洩近況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
「吐司男之吻」中李威和李康宜最受歡迎。 圖／報系資料照
「吐司男之吻」中李威和李康宜最受歡迎。 圖／報系資料照

43歲的女星李康宜過去曾演出過《吐司男之吻》、《我在墾丁*天氣晴》、《小孩大人》等經典電視劇，首部作品《黑暗之光》即獲得當年台北電影節年度最具潛力新人獎，並入圍金馬獎最佳女主角，星路頗被看好，但後來卻突然消失在螢光幕前。近來有網友好奇她的近況，發文底下有網友出面回答，引發熱議。

李康宜過去曾傳出與大10歲攝影師宋文忠低調交往12年，直至2014年傳出分手消息，而她也在同年悄悄淡出螢光幕不再接戲。

近日有網友在Threads上發文，好奇詢問李康宜的近況，底下有位網友自稱「我跟她姐姐是好朋友」出面回應：「謝謝你們記得她，她嫁的很好不會出來了」，許多網友得知實情都覺得相當可惜，紛紛盼望李康宜能再度復出。

李威（右）和李康宜拍「吐司男之吻秪」殺青戲裡，有圓滿大結局。圖／報系資料照
李威（右）和李康宜拍「吐司男之吻秪」殺青戲裡，有圓滿大結局。圖／報系資料照

「吐司男之吻」中最受歡迎的李威（右）和李康宜。圖／報系資料照
「吐司男之吻」中最受歡迎的李威（右）和李康宜。圖／報系資料照

范植偉、李康宜曾合演「黑暗之光」。圖／海鵬提供
范植偉、李康宜曾合演「黑暗之光」。圖／海鵬提供

李康宜在「曉之春」中飾演春風化雨形象的老師。圖／中視提供
李康宜在「曉之春」中飾演春風化雨形象的老師。圖／中視提供

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