超猛！「花系列」71歲張琴碩士畢業 論文口試94高分通過
71歲資深藝人張琴23歲出道，1997年參與電視劇《恰恰碰恰恰》飾演「唐甜心」而走紅，後來也常出現在「花系列」電視劇中，常在許多知名電視劇中飾演奶奶的角色。近日她曝光近況，透露自己花了5年攻讀碩士，日前已高分順利畢業。
張琴近日在社群平台表示，5年前開始攻讀台師大國際時尚高階管理碩士在職專班，「71歲阿嬤大學畢業後多年，以94高分通過論文口試」，透露花了3年修課兼拍戲，2年寫論文兼拍戲，總共花了5年拿到碩士學位，她更以自身經歷來勉勵網友們：「不要被年齡束縛，只要持之以恆，一定會完成願望」。
消息一出，許多演藝圈好友、晚輩都紛紛留言道賀：「琴姐好棒！」、「超級強」、「了不起！琴姐是我們精神標竿！」、「太棒了!琴姐利用空檔時間拿到碩士學位，真的不簡單。讚讚讚」、「恭喜琴姐，好榜樣」、「太強了，真的蠻敬佩您的，恭喜您拿到碩士學位」。
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