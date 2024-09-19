白嘉莉驚爆將告別台灣 不排斥迎接第二春

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
白嘉莉舉辦「白嘉莉的美麗世界」藝術創作個展。圖／白嘉莉提供
白嘉莉舉辦「白嘉莉的美麗世界」藝術創作個展。圖／白嘉莉提供

76歲「最美麗主持人」白嘉莉於今天起至23日在新光三越台中中港店10樓的天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」藝術創作個展，據「壹蘋新聞網」報導，白嘉莉計畫等這次畫展結束以後，到海外探視親友，也給自己放一個長假。

白嘉莉恢復單身返台後，長達5年以飯店為家，她表示很能一個人獨處，海外親友也常打電話關心她，所以她打算等畫展結束後就出國看看親友，「給我自己放一個長假，至少半年以上，到世界各地走走，看看老友和家人，拜訪美術館，藉此吸收能量，再創作，充電之後希望可以拿出更好的藝術作品給大家」，她在新加坡、澳洲、美國都有置產，至於下一站往哪裡走，她還沒決定。那會想有第二春？她說：「不排斥其他人追求，一切隨緣，順其自然。」

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