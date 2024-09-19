資深名模包翠英驚曝罹患大腸癌3期 真實病況曝光了
60歲資深名模包翠英今傳出6年前罹患大腸癌三期，據「ETtoday」報導，她2018年到嘉義工作時劇烈腹痛，當時她忍痛上台，後來檢查發現確認大腸癌，後來經過3個月的化療和持續追蹤，經過5年觀察期，她才總算鬆口吐露真實病況。
包翠英說，當時她暴瘦，對外聲稱是腸胃不好，但其實她是罹患大腸癌第三期，她得知病情時覺得相當驚嚇，因為她平常不愛吃肉，沒想到竟會罹癌，而醫生開刀後發現她腫瘤太大，怕動刀反而會讓癌細胞擴散，決定先化療讓腫瘤縮小，她共做14次化療及49次放療，2019年二次開刀，之後再吃抗腫瘤藥2年，今年回診報告顯示一切正常，醫生表示她抗癌成功，但還是要持續追蹤。
她感嘆這期間看到演藝圈不少藝人罹癌過世，讓她感觸良多，她現在心態選擇順其自然，她看到江蕙等人都承認自己罹癌，她受到鼓勵，認為自己也可以不用再避諱談論病情，她近期忙於模特兒培訓，最近舉辦了一個素人模特兒選拔活動，將在9月21日星期六下午3點舉行。
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